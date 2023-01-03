В Днепропетровской области пьяный священник УПЦ МП устроил драку за пиво — видео 3 января, 15:45 Сергей Резников (Фото:Олег Лебединский / Facebook)

В поселке Слобожанский Днепропетровской области поп УПЦ Московского патриархата с кулаками набросился на двух мужчин, отказавшихся налить ему пива.

Соответствующее видео было опубликовано в ряде местных Telegram-каналов.

По версии мужчин, по дороге из магазина они зашли в церковь. Там к ним подошел священник со странным предложением.

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«На территории храма к нам подошел батюшка и предложил выпить с ним наше пиво, мы отказали. Он уже был под градусом. После чего он нас послал на х*й, а потом еще решил потренироваться в кулачном бою, но мы не поддержали эту затею», — рассказал один из мужчин.

На кадрах видно, что мужчины с несколькими бутылками пива возвращались домой из храма, но возмущенный священник догнал их и начал драку.

Пастор из Днепра Олег Лебединский написал в Facebook, что священник на видео — Сергей Резников.