В Днепропетровской области ВСУ сбили два дрона-камикадзе, пострадали шесть человек 23 сентября, 20:15 В Днепропетровской области работало ПВО (Фото:Повітряне командування «Схід"/Facebook)

В Днепропетровской области в пятницу, 23 сентября, противовоздушная оборона сбила два российских беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба Воздушного командования Восток в Facebook.

Обновлено 20:11. Глава Днепропетровской облсовета Николай Лукащук уточнил, что один беспилотник упал во двор домохозяйства и там произошел пожар.

В результате атаки шесть человек пострадали, один человек госпитализирован. Также три хозяйственные постройки разрушены, поврежден частный дом, два автомобиля.

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Остатки второго дрона обнаружили на одной из автодорог области, добавил он. Повреждены 100 квадратных метров дорожного покрытия.

Обновлено 18:52. В Воздушных силах подтвердили, что один из сбитых российских беспилотников в Днепропетровской области — это дрон-камикадзе Shahed-136 иранского производства.

«В Днепропетровской области работало ПВО. Предварительно уничтожены два беспилотных летательных аппарата. Держим строй и сохраняем спокойствие», — говорится в сообщении.

В командовании призвали не делать фото и видео работы украинской ПВО и сбитых дронов, поскольку это раскрывает россиянам расположение украинских противовоздушных систем.

Местные Telegram-каналы сообщали о работе ПВО в пригороде Днепра приблизительно в 17:30.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты атаковали Одессу дронами-камикадзе с моря.

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