Пьяный полковник СБУ угрожал патрульным автоматом — видео

28 июля, 11:14
Полковник Евгений Беликов был доставлен в отделение полиции (Фото:Коллаж НВ)

Полковник Евгений Беликов был доставлен в отделение полиции (Фото:Коллаж НВ)

В Днепропетровской области задержали полковника Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях Евгения Беликова, угрожавшего оружием сотрудникам полиции.

Об этом рассказал у себя в Telegram-канале советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Как видно на обнародованном в соцсетях видео, имея явные признаки алкогольного опьянения, Беликов отказался выполнить требования патрульных, угрожая применить против них оружие.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=v2ZAxDKNwXg

Несмотря на это, злоумышленник был задержан и доставлен в отделение полиции, однако, был ли он в итоге привлечен к ответственности, не уточняется.

«Никто не имеет права оскорблять правоохранителей, находящихся при исполнении своих обязанностей по защите правопорядка. Тем более, во время войны», — подчеркнул Геращенко, комментируя скандальные кадры.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Пьяный водитель Автомат Патрульная полиция Скандал

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