Мор рыбы в Днепропетровской области: погибли 28 тысяч карасей, береговую линию уже очистили — фото 8 июня, 10:14 В Марьянском в Днепропетровской области произошел массовый мор рыбы в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС (Фото:REUTERS/Sergiy Chalyi)

В селе Марьянское Днепропетровской области в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС из-за стремительного обмеления водохранилищ произошел массовый мор рыбы. Всего погибло более 850 килограммов биоресурсов.



Об этом глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил в четверг, 8 июня.

По его словам, в населенный пункт в Зеленодольской общине выехали представители Госагентства мелиорации и рыбного хозяйства. По их подсчетам, погибли около 28 тысяч карасей.

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«Такое специалисты видели впервые. Береговую линию от рыбы уже очистили, ее утилизировали. Это экоцид. И за него враг будет отвечать», — подчеркнул Лысак.

Фото: REUTERS/Sergiy Chalyi

Фото: REUTERS/Sergiy Chalyi

Фото: REUTERS/Sergiy Chalyi

Фото: REUTERS/Sergiy Chalyi

В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины заявили, что ущерб для рыбной отрасли от гибели только взрослых особей может составить 95 тысяч тонн, что оценивается в 4 млрд грн.



Минздрав предупредил, что собирать и употреблять выброшенную на берег рыбу в любом виде запрещено — есть риск заболевания ботулизмом. Хранить ее тоже нельзя.

Инфографика: NV

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.



В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжалась даже ночью, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.



Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.



По данным МВД, всего на правом берегу Днепра подтопило 20 населенных пунктов, эвакуированы более 1900 человек. В Корабельном районе Херсона подтоплено более 1800 домов.