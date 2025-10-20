Шестая атака за два месяца. Россияне ударили по обогатительной фабрике ДТЭК в Днепропетровской области

Российские оккупанты в понедельник утром, 20 октября, атаковали обогатительную фабрику ДТЭК в Днепропетровской области . Об этом сообщили в компании.

Там отметили, что сейчас продолжается ликвидация последствий атаки. Никто из работников не пострадал.

В ДТЭК заявили, что это уже шестой масштабный удар РФ по угольным предприятиям компании за последние два месяца.

Ранее 19 октября россияне нанесли удар по шахте ДТЭК в Днепропетровской области. Компания сообщала, что во время атаки под землей находилось 192 работника шахты. Их всех удалось поднять на поверхность.

В ночь на 16 октября россияне атаковали объекты газодобычи ДТЭК Нефтегаз в Полтавской области, в результате чего они остановили работу.

Также 9 октября войска страны-агрессора России нанесли удар по энергообъекту ДТЭК в Одесской области, предприятие получило значительные повреждения.

8 октября россияне ударили по фабрике в Донецкой области, где осуществляется обогащение угля для тепловых электростанций. Ранее в тот же день оккупанты атаковали теплоэлектростанцию, в результате чего пострадали двое энергетиков. По данным компании, оборудование станции получило серьезные повреждения.