Атака на Днепропетровскую область: РФ выпустила более 10 ракет, четверо погибших и 19 раненых 10 октября, 14:30 В Днепропетровской области жертвами ракетной атаки РФ стали четыре человека, еще 19 ранены (Фото:Валентин Резниченко/facebook.com)

В Днепропетровской области в результате массированной ракетной атаки РФ погибли минимум четыре человека, еще 19 ранены.

Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, всего оккупанты выпустили по области более 10 ракет, четыре из них сбила ПВО.

Под удар попали объекты критической инфраструктуры, жилые кварталы, остановки транспорта. Есть серьезные разрушения.

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В одном из районов Кривого Рога пропал свет. В настоящее время без электроэнергии более 80 тысяч человек. Энергетики уже приступили к работе.

Утром в понедельник, 10 октября, Россия нанесла ряд ракетных ударов по Киеву, в частности по центру столицы Украины. Одновременно серии ракетных ударов подверглись многие другие области Украины.

