В Днепропетровской области майор Нацполиции попался на взятке в $ 20 тысяч
Правоохранители уличили
в коррупционной деятельности начальника одного из отделов управления по борьбе
с наркопреступностью Национальной полиции Днепропетровской области.
Об этом
рассказали в Службе безопасности Украины.
По данным
следствия, полицейский начальник предлагал местному жителю избежать за взятку
уголовной ответственности за сбыт наркотиков.
Свою помощь злоумышленник
оценил в $20 тысяч.
Оперативники СБУ
задержали полицейского во время получения первой части взятки в размере $10 тысяч.
По данному факту
открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины (от 8 до 12 лет).