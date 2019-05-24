В Днепропетровской области майор Нацполиции попался на взятке в $ 20 тысяч Сегодня, 13:26 298 Цей матеріал також доступний українською СБУ Полицейского задержали при получении первой части взятки СБУ

Правоохранители уличили в коррупционной деятельности начальника одного из отделов управления по борьбе с наркопреступностью Национальной полиции Днепропетровской области.

Об этом рассказали в Службе безопасности Украины.

По данным следствия, полицейский начальник предлагал местному жителю избежать за взятку уголовной ответственности за сбыт наркотиков.

Свою помощь злоумышленник оценил в $20 тысяч.

Оперативники СБУ задержали полицейского во время получения первой части взятки в размере $10 тысяч.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины (от 8 до 12 лет).