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В Днепропетровской области майор Нацполиции попался на взятке в $ 20 тысяч

Сегодня, 13:26
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В Днепропетровской области майор Нацполиции попался на взятке в $ 20 тысяч - фото

СБУ

Полицейского задержали при получении первой части взятки

Правоохранители уличили в коррупционной деятельности начальника одного из отделов управления по борьбе с наркопреступностью Национальной полиции Днепропетровской области.

Об этом рассказали в Службе безопасности Украины.

По данным следствия, полицейский начальник предлагал местному жителю избежать за взятку уголовной ответственности за сбыт наркотиков.

Свою помощь злоумышленник оценил в $20 тысяч.

Оперативники СБУ задержали полицейского во время получения первой части взятки в размере $10 тысяч.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины (от 8 до 12 лет).

Теги:   Полицейские Коррупция Днепропетровская область

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