В Днепропетровской области задержали замкомбата одной из воинских частей НГУ

Майора задержали во время получения взятки

Прокуратура разоблачила на вымогательстве заместителя командира батальона одной из воинских частей Национальной гвардии Украины в Днепропетровской области.

Как сообщили в ГПУ, майор требовал от командира взвода 16 тысяч гривен взятки.

Взамен он обещал не привлекать подчиненного к ответственности за допущенные нарушения.

"3 апреля 2018 во время получения указанных денег заместитель командира батальона был задержан правоохранителями. После проведения всех необходимых следственных действий будет решен вопрос относительно сообщения ему о подозрении в совершении указанного преступления и избрании меры пресечения", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что заместитель командира воинской части за деньги посылал бойцов НГУ охранять имущество частных предпринимателей.