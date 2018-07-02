В Днепропетровской области задержали руководителей облавтодора за ремонт дорог "на бумаге" - Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о задержании и аресте руководителей ГП Днепропетровский облавтодор и ОАО ГАК Автомобильные дороги Украины, подозреваемых в хищении бюджетных средств.

По его словам, чиновники в 2016-2017 годах сознательно завышали показатели выполненных работ по строительству и ремонту дорог, чем нанесли убытки почти на 4 млн грн. Следствию удалось задокументировано семь эпизодов махинаций с деньгами, которые были выделены на дороги.

"Наиболее показательным является подписание акта выполненных работ на сумму более 1 млн грн, хотя установлено, что работы вообще не выполнялись, а только были зафиксированы "на бумаге", - подчеркнул Луценко.

Задержанных взяли под стражу с альтернативой залога 10 млн грн.

Напомним, что в 2016 году на границе с Польшей во время возвращения в Украину задержали бывшего директора Днепропетровского облавтодора. Ему инкриминируют растрату имущества путем злоупотребления служебным положением при управлении облавтодором в 2013 году на сумму 10 млн грн.