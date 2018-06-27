27 июня 2018, среда

В Днепропетровской области задержали провокаторов, призывавших к массовым беспорядкам в День Конституции

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Злоумышленники также призывали к присоединению территорий Украины к РФ
Фото: СБУ

Злоумышленники также призывали к присоединению территорий Украины к РФ

Служба безопасности Украины разоблачила в Днепропетровской области двух пророссийских провокаторов, которые через соцсети призывали пользователей к массовым беспорядкам.

"Жители Днепра и Желтых Вод по заданию представителей спецслужб РФ распространяли в соцсетях специально подготовленные материалы, которые адаптировали именно для жителей региона. В течение последнего месяца основные усилия злоумышленников были направлены на провокацию массовых беспорядков и нарушений общественного порядка во время торжественных мероприятий ко Дню Конституции Украины", - рассказали в СБУ.

В частности, злоумышленники пытались подорвать доверие к военнослужащим ВСУ и агитировали за вхождение центральных и восточных областей Украины в состав РФ.

Ранее сообщалось, что в Луцке задержали провокатора, который по заказу спецслужб РФ организовывал "акции протеста".

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове