В Днепропетровской области задержали провокаторов, призывавших к массовым беспорядкам в День Конституции

Злоумышленники также призывали к присоединению территорий Украины к РФ

Служба безопасности Украины разоблачила в Днепропетровской области двух пророссийских провокаторов, которые через соцсети призывали пользователей к массовым беспорядкам.

"Жители Днепра и Желтых Вод по заданию представителей спецслужб РФ распространяли в соцсетях специально подготовленные материалы, которые адаптировали именно для жителей региона. В течение последнего месяца основные усилия злоумышленников были направлены на провокацию массовых беспорядков и нарушений общественного порядка во время торжественных мероприятий ко Дню Конституции Украины", - рассказали в СБУ.

В частности, злоумышленники пытались подорвать доверие к военнослужащим ВСУ и агитировали за вхождение центральных и восточных областей Украины в состав РФ.

Ранее сообщалось, что в Луцке задержали провокатора, который по заказу спецслужб РФ организовывал "акции протеста".