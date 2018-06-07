В Днепропетровской области задержали мужчину, ограбившего центр кредитования с помощью гранаты

Правоохранители задержали в Днепропетровской области мужчину, который ограбил центр выдачи кредитов с помощью гранаты.
Об этом сообщили в Нацполиции.
"В центр кредитования зашел неизвестный мужчина в темных очках и кепке. Угрожая менеджеру гранатой, он завладел денежными средствами, после чего скрылся", - говорится в сообщении.
В то же время похищенная сумма не указывается.
Злоумышленником оказался 60-летний ранее судимый житель Днепра.
"Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой - от 7 до 12 лет)", - добавили в ведомстве.
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