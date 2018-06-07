В Днепропетровской области задержали мужчину, ограбившего центр кредитования с помощью гранаты

Сколько денег похитил преступник, в полиции не сообщили

Правоохранители задержали в Днепропетровской области мужчину, который ограбил центр выдачи кредитов с помощью гранаты.

Об этом сообщили в Нацполиции.

"В центр кредитования зашел неизвестный мужчина в темных очках и кепке. Угрожая менеджеру гранатой, он завладел денежными средствами, после чего скрылся", - говорится в сообщении.

В то же время похищенная сумма не указывается.

Злоумышленником оказался 60-летний ранее судимый житель Днепра.

"Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой - от 7 до 12 лет)", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали неуловимого "шоколадного" грабителя банков.