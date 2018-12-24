В Днепропетровской области задержали мужчину, бросившего гранату в помещение банка Сегодня, 12:08 214 Цей матеріал також доступний українською Злоумышленника, который бросил гранату, задержали

В Павлограде Днепропетровской области задержали мужчину, которого подозревают в том, что он бросил в помещение банка боевую гранату.

Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

Установлено, что 23 декабря у здания банка на улице Центральной в городе Павлоград мужчина бросил в помещение банка гранату - предварительно РГД-5. Во время обыска по месту его проживания полицейские изъяли еще одну гранату РГД-5, тубус от гранатомета, тротиловую шашку и стреляные гильзы.

По данному факту были открыты уголовные производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.