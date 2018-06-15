В Днепропетровской области задержали чиновника ГСЧС, требовавшего от предпринимателя "откат" - видео

Злоумышленник требовал от предпринимателя 40 тысяч гривен

Правоохранители задержали в Днепропетровской области одного из руководителей структурного подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

"Чиновник требовал "откат" в размере 40 тысяч гривен от частного предпринимателя, который победил в тендере на закупку оборудования для нужд ГСЧС. За указанную сумму злоумышленник предлагал подписание соответствующего договора и перечисление денег на счета предпринимателя", - говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали в одном из заведений общественного питания Днепра при получении всей суммы взятки.

Ранее сообщалось, что в Киеве руководители сразу двух управлений ГСЧС попались на разворовывании госсобственности.