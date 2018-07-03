03 июля 2018, вторник

В Днепропетровской области спасли двух девочек, упавших в карьер - видео

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В результате инцидент дети серьезно не пострадали
Фото: ГСЧС

В результате инцидент дети серьезно не пострадали

В поселке Новоивановка Криворожского района Днепропетровской двое подростков 2003 и 2004 годов рождения упали в карьер.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"Во время прогулки две девочки упали в гранитный карьер", - говорится в сообщении.

Как рассказали спасатели, подростков обнаружили на горизонте -35 метров.

"С помощью спасательной веревки специалисты ГСЧС подняли детей на поверхность и передали работникам скорой медицинской помощи для обследования", - добавили в ведомстве.

При этом отмечается, что в результате падения девочки серьезных травм не получили.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области во время экскурсии школьница упала со скалы.

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