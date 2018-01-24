В Днепропетровской области сотрудница полиции задержала грабителя, пригласив его на свидание

В городе Каменское Днепропетровской области сотрудница сектора реагирования патрульной полиции, чтобы задержать грабителя назначила ему свидание.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, полицейские во время патрулирования услышали, что у городской больницы громко кричит женщина. 59-летняя потерпевшая рассказала правоохранителям, что к ней подбежал незнакомец, толкнул ее на землю, вырвал из рук сумку и убежал. Из примет она запомнила только одежду нападающего.

Через посетителей больницы полицейским удалось установить личность и номер мобильного телефона вероятного грабителя. Чтобы выманить злоумышленника на встречу, сотруднице полиции пришлось разыграть влюбленную девушку. Это позволило полицейским в течение нескольких часов после совершения преступления задержать нападавшего.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебного расследования по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Следственным отделом Каменского ОП по согласованию с местной прокуратурой мужчине сообщено о подозрении в совершении данного уголовного преступления.