В Днепропетровской области СБУ задержала за взяточничество сразу трех сотрудников патрульной полиции

Полицейские вымогали у мужчины 10 тысяч гривен

Сразу трех инспекторов сектора реагирования патрульной полиции одного из райотделов в Днепропетровской области уличили во взяточничестве.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, они вымогали деньги от одного из местных жителей.

За 10 тысяч гривен патрульные обещали мужчине не привлекать его к уголовной ответственности за использование фальшивых документов на транспортное средство.

Оперативники СБУ задержали инспекторов на одной из улиц Новомосковска при получении первой части взятки в размере пять тысяч гривен.

Решается вопрос об объявлении им о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (от 8 до 12 лет) и избрании меры пресечения.