03 октября 2018, среда

В Днепропетровской области СБУ задержала за взяточничество сразу трех сотрудников патрульной полиции

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Полицейские вымогали у мужчины 10 тысяч гривен
Фото: СБУ

Полицейские вымогали у мужчины 10 тысяч гривен

Сразу трех инспекторов сектора реагирования патрульной полиции одного из райотделов в Днепропетровской области уличили во взяточничестве.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, они вымогали деньги от одного из местных жителей.

За 10 тысяч гривен патрульные обещали мужчине не привлекать его к уголовной ответственности за использование фальшивых документов на транспортное средство.

Оперативники СБУ задержали инспекторов на одной из улиц Новомосковска при получении первой части взятки в размере пять тысяч гривен.

Решается вопрос об объявлении им о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (от 8 до 12 лет) и избрании меры пресечения.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове