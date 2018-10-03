В Днепропетровской области СБУ задержала за взяточничество сразу трех сотрудников патрульной полиции

Сразу трех инспекторов сектора реагирования патрульной полиции одного из райотделов в Днепропетровской области уличили во взяточничестве.
Как сообщили в Службе безопасности Украины, они вымогали деньги от одного из местных жителей.
За 10 тысяч гривен патрульные обещали мужчине не привлекать его к уголовной ответственности за использование фальшивых документов на транспортное средство.
Оперативники СБУ задержали инспекторов на одной из улиц Новомосковска при получении первой части взятки в размере пять тысяч гривен.
Решается вопрос об объявлении им о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (от 8 до 12 лет) и избрании меры пресечения.
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