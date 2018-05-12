В Днепропетровской области произошла авария на шахте, есть погибший

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Завал находится на большой глубине, туда пытаются добраться горно-спасательные бригады
Фото: КЗРК

Завал находится на большой глубине, туда пытаются добраться горно-спасательные бригады

В субботу, 12 мая, на шахте Гвардейская произошла авария, один горняк погиб.

Об этом сообщает Первый городской.

Несчастный случай произошёл на шахте Криворожского железорудного комбината. По предварительной информации, в результате обрушения погиб один рабочий.

Завал находится на большой глубине, туда пытаются добраться горно-спасательные бригады.

В Криворожском отделе полиции сообщили, что 38-летний шахтёр находится на горизонте 325 метров от поверхности.

Ранее сообщалось, что на шахте в Луганской области произошел прорыв подземных вод.

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