В Днепропетровской области преступная группа нападала на граждан под видом полицейских

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Злоумышленников задержали во время очередного разбоя
Фото: СБУ

Злоумышленников задержали во время очередного разбоя

В Новомосковске Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили организованную преступную группу, члены которой совершали тяжкие преступления под видом сотрудников полиции.

"Злоумышленники, переодевшись в форму сотрудников полиции, останавливали частные автомобили и, угрожая оружием, совершали нападения на граждан. Оперативники спецслужбы совместно со спецподразделением полиции задержали четырех участников группировки на трассе Днепр-Донецк после совершения очередного разбоя", - рассказали в СБУ.

Как отмечается, во время обысков автомобилей и мест проживания злоумышленников оперативники изъяли огнестрельное оружие, радиостанции, спецномера и форму сотрудников полиции.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали бандитов, которые, переодевшись в форму СБУ, похитили предпринимателя.

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