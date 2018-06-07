В Днепропетровской области неизвестные ворвались в больницу и жестоко избили врача

В больнице Першотравенска Днепропетровской области группа неизвестных избила дежурного врача.

Об этом со ссылкой на очевидцев передает местный портал 05632.com.ua.

Как сообщается, в ночь со 2 на 3 июня в приемный покой позвонил неизвестный, потребовавший от дежурного врача приехать и помочь его товарищу.

В свою очередь медик посоветовал вызывать скорую помощь, либо, если есть возможность, лично привезти пациента, объяснив, что по закону не имеет права покинуть рабочее место.

После этого звонивший начал угрожать расправой, а через некоторое время в больницу приехали неизвестные лица на внедорожниках и с оружием.

По словам медперсонала, дежурного врача избили, выломали дверь и разгромили кабинет реанимации. После этого, поставив врача на колени и под угрозой расстрела, заставили его извиняться.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство (до 4 лет).

В то же время, кто именно стоит за нападением, в полиции не сообщают.

Местные жители утверждают, что нападавшие являются членами местной ОПГ, которой руководит один из частных предпринимателей города.

Тем временем пострадавший врач находится в реанимационном отделении с черепно-мозговой травмой, переломами ребер, конечностей и гематомами.

Ранее сообщалось, что в республике РФ Саха врач избил пациентку.