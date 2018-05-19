В Днепропетровской области на крупной взятке поймали руководителя районной полиции

Майор полиции требовал от местного 4000 долларов США за непривлечение к уголовной ответственности

Сотрудники Службы безопасности Украины поймали на взятке временно исполняющего обязанности начальника одного из районных отделений Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Майор полиции требовал от местного 4000 долларов США за непривлечение к уголовной ответственности за подделку идентификационных номеров транспортного средства и возвращения авто. Задержали его с поличным при получении взятки.

"Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование", - говорится в сообщении.

Ранее на Волыни оперуполномоченный Нацполиции требовал взятку у предпринимателя.