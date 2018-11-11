12 ноября 2018, понедельник

В Днепропетровской области на шахте погиб горняк

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Горняка прижало емкостью для горной массы во время ее транспортировки
Фото: flickr

Горняка прижало емкостью для горной массы во время ее транспортировки

На шахте имени Героев космоса в Павлоградском районе Днепропетровской области смертельно травмирован горняк, передает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу ПАО ДТЭК Павлоградуголь.

Как сообщается, несчастный случай произошел с сотрудником Павлоградского управления монтажно-демонтажных работ горно-шахтного оборудования.

"Горняка прижало емкостью для горной массы во ремя ее транспортировки. Травма оказалась несовместимой с жизнью. Медики констатировали смерть потерпевшего", - сообщили в компании.

На шахте создали специальную комиссию для расследования обстоятельств несчастного случая.

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