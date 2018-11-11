В Днепропетровской области на шахте погиб горняк

На шахте имени Героев космоса в Павлоградском районе Днепропетровской области смертельно травмирован горняк, передает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу ПАО ДТЭК Павлоградуголь.
Как сообщается, несчастный случай произошел с сотрудником Павлоградского управления монтажно-демонтажных работ горно-шахтного оборудования.
"Горняка прижало емкостью для горной массы во ремя ее транспортировки. Травма оказалась несовместимой с жизнью. Медики констатировали смерть потерпевшего", - сообщили в компании.
На шахте создали специальную комиссию для расследования обстоятельств несчастного случая.
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