В Днепропетровской области на шахте погиб горняк

По предварительным данным, трагедия произошла во время транспортировки демонтированной секции с помощью лебедки

В селе Вербки Павлоградского района Днепропетровской области на шахте имени Героев Космоса был смертельно травмирован горняк.

Об этом сообщили в ОАО ДТЭК Павлоградуголь, передает Радио Свобода.

Инцидент произошел утром в воскресенье, 8 апреля.

Погибший - сотрудник Павлоградского управления монтажных и демонтажных работ горно-шахтного оборудования.

По предварительным данным, трагедия произошла во время транспортировки демонтированной секции с помощью лебедки. Кусок цепи оторвался и ударил в грудь электрослесаря, который руководил лебедкой. Травма была смертельной.

Для расследования причин проиcшествия создана специальная комиссия под руководством инспекции Гоструда.

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