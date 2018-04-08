В Днепропетровской области на шахте погиб горняк

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По предварительным данным, трагедия произошла во время транспортировки демонтированной секции с помощью лебедки
Фото: Vincent Mundy/Bloomberg

По предварительным данным, трагедия произошла во время транспортировки демонтированной секции с помощью лебедки

В селе Вербки Павлоградского района Днепропетровской области на шахте имени Героев Космоса был смертельно травмирован горняк.

Об этом сообщили в ОАО ДТЭК Павлоградуголь, передает Радио Свобода.

Инцидент произошел утром в воскресенье, 8 апреля.

Погибший - сотрудник Павлоградского управления монтажных и демонтажных работ горно-шахтного оборудования.

По предварительным данным, трагедия произошла во время транспортировки демонтированной секции с помощью лебедки. Кусок цепи оторвался и ударил в грудь электрослесаря, который руководил лебедкой. Травма была смертельной.

Для расследования причин проиcшествия создана специальная комиссия под руководством инспекции Гоструда.

Ранее сообщалось, что Украина резко увеличила покупку угля за рубежом.

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