В Днепропетровской области на ремонте дорог разворовали более 4 млн гривен - ГПУ

Руководство одной из фирм Днепропетровской области разворовало на ремонте инфраструктурных объектов более 4 млн гривен.

Как сообщили в Генпрокуратуре, между коммунальным предприятием Терновского городского совета и частными предпринимателями был заключен договор на выполнение капитального и текущего ремонта зданий, сооружений, дорог и других работ.

"Основатель частного предприятия, действуя в составе организованной группы с директором указанного предприятия, должностным лицом, осуществлявшим технический надзор за строительством, и своим братом, который фактически руководил действиями преступной группы, умышленно, из корыстных побуждений значительно уменьшил объемы фактически выполненных работ", - говорится в сообщении.

Более того, их качество не соответствовало требованиям нормативно-правовых актов в области строительства.

Злоумышленники фактически не выполнили работы по закладке в дорожное покрытие выравнивающего слоя щебня, а также завысили стоимость закупки асфальтобетонной смеси.

"Всего в период 2016-2017 годов установлено 10 эпизодов преступной деятельности указанных лиц (ремонт 10 дорог). Общая сумма причиненного ущерба - свыше 4,3 млн гривен", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье чиновники Укрзализныци занимались масштабными хищениями дизтоплива.