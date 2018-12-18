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В Днепропетровской области мужчина забыл в такси гранатомет

Сегодня, 22:46
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Гранатомет обнаружил таксист

В городе Никополь, Днепропетровской области пассажир забыл в такси гранатомет.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

О подозрительном пакете на заднем сиденье автомобиля в полицию сообщил таксист. Во время осмотра полицейские изъяли мешок с ручным гранатометом РПГ-22. 

Забывчивым мужчиной оказался 50-летний ранее судимый местный житель.

Изъятый гранатомет направили на экспертизу. Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Незаконное хранение оружия предусматривает от трех до семи лет лишения свободы. 

Теги:   Днепр Гранатомет Полиция Такси

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