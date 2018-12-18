В Днепропетровской области мужчина забыл в такси гранатомет
В городе Никополь, Днепропетровской области пассажир забыл в такси гранатомет.
Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
О подозрительном пакете на заднем сиденье автомобиля в полицию сообщил таксист. Во время осмотра полицейские изъяли мешок с ручным гранатометом РПГ-22.
Забывчивым мужчиной оказался 50-летний ранее судимый местный житель.
Изъятый гранатомет направили на экспертизу. Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.
По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Незаконное хранение оружия предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.