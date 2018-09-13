13 сентября 2018, четверг

В Днепропетровской области из исправительной колонии сбежала заключенная

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Женщина находится в бегах уже больше суток
Фото: 5692

Женщина находится в бегах уже больше суток

В Каменском Днепропетровской области из женской исправительной колонии №34 сбежала заключенная, сообщает 5692 со ссылкой на информированный источник.

По информации издания, побег был совершен еще в среду, 12 сентября. Однако осужденная до сих пор находится в бегах.

При каких обстоятельствах произошло чрезвычайное происшествие, пока неизвестно. В полиции и исправительной колонии пока никак не комментируют эту информацию.

Смотрите также

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове