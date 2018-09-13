В Днепропетровской области из исправительной колонии сбежала заключенная

Женщина находится в бегах уже больше суток

В Каменском Днепропетровской области из женской исправительной колонии №34 сбежала заключенная, сообщает 5692 со ссылкой на информированный источник.

По информации издания, побег был совершен еще в среду, 12 сентября. Однако осужденная до сих пор находится в бегах.

При каких обстоятельствах произошло чрезвычайное происшествие, пока неизвестно. В полиции и исправительной колонии пока никак не комментируют эту информацию.

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