В Днепропетровской области из исправительной колонии сбежала заключенная

В Каменском Днепропетровской области из женской исправительной колонии №34 сбежала заключенная, сообщает 5692 со ссылкой на информированный источник.
По информации издания, побег был совершен еще в среду, 12 сентября. Однако осужденная до сих пор находится в бегах.
При каких обстоятельствах произошло чрезвычайное происшествие, пока неизвестно. В полиции и исправительной колонии пока никак не комментируют эту информацию.
Смотрите также
Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?
Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас
Комментарии
Правила комментирования