В Днепропетровской области грузовик упал с моста на железнодорожные пути

Водитель грузовика не справился с управлением

В Днепропетровской области грузовик Iveco грузоподъемностью 30 т упал с моста на железнодорожные пути перегона Самаровка-Новомосковск.

В результате аварии произошла задержка железнодорожного транспорта. Водителя 1962 года рождения госпитализировали с ушибами.

Движение транспорта было восстановлено через два часа после инцидента.

По предварительным данным полиции, 56-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Он не справился с управлением и столкнулся с отбойником, после этого машина упала с моста.

Решается вопрос об открытии уголовного производства. Все обстоятельства инцидента выясняются.