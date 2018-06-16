В Днепропетровской области грузовик упал с моста на железнодорожные пути

В Днепропетровской области грузовик Iveco грузоподъемностью 30 т упал с моста на железнодорожные пути перегона Самаровка-Новомосковск.
В результате аварии произошла задержка железнодорожного транспорта. Водителя 1962 года рождения госпитализировали с ушибами.
Движение транспорта было восстановлено через два часа после инцидента.
По предварительным данным полиции, 56-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Он не справился с управлением и столкнулся с отбойником, после этого машина упала с моста.
Решается вопрос об открытии уголовного производства. Все обстоятельства инцидента выясняются.
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