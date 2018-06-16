16 июня 2018, суббота

В Днепропетровской области грузовик упал с моста на железнодорожные пути

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Водитель грузовика не справился с управлением
Фото: ГСЧС

Водитель грузовика не справился с управлением

В Днепропетровской области грузовик Iveco грузоподъемностью 30 т упал с моста на железнодорожные пути перегона Самаровка-Новомосковск.

В результате аварии произошла задержка железнодорожного транспорта. Водителя 1962 года рождения госпитализировали с ушибами.

Движение транспорта было восстановлено через два часа после инцидента.

По предварительным данным полиции, 56-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Он не справился с управлением и столкнулся с отбойником, после этого машина упала с моста.

Решается вопрос об открытии уголовного производства. Все обстоятельства инцидента выясняются.

 

 

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