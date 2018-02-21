В Днепре женщина угрожала спрыгнуть с арки пешеходного моста - фото

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Женщина рассказала о проблемах в семье
Фото: полиция

Женщина рассказала о проблемах в семье

Сотрудникам патрульной полиции Днепра удалось спасти женщину, которая собиралась свести счеты с жизнью, спрыгнув с арки пешеходного моста.

"Очевидцы сообщили о женщине, которая сидела на краешке железной арки пешеходного моста до Монастырского острова. Экипаж патрульных мгновенно прибыл на место происшествия", - сообщили правоохранители.

Как отмечается, пока один из патрульных вызывал скорую помощь и спасателей, другой полез на арку к женщине.

"Женщина реагировала спокойно. На вопрос, почему она здесь находится, сначала сказала, что хотела полюбоваться видом. Впрочем, потом женщина призналась, что у нее в семье проблемы. Я начал отвлекать ее и уговаривать спустись вниз", - рассказал полицейский.

В итоге женщина все же спустилась вниз, после чего добровольно поехала с полицейскими в участок для выяснения всех обстоятельств.

Ранее сообщалось, что в Днепре патрульные поймали за ногу парня, выпрыгнувшего из окна 10 этажа.

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