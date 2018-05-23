В Днепре запретили продажу алкоголя в ночное время

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Запрет распространяется на весь алкоголь
Фото: Pixabay

Запрет распространяется на весь алкоголь

Власти Днепра запретили продажу алкоголя в городе в ночное время, с 22:00 до 7:00.

Соответствующее решение приняли депутаты местного горсовета.

Под запрет попали пиво (кроме безалкогольного), алкогольные, слабоалкогольные напитки и столовые вина.

Приобрести данную продукцию нельзя будет ни в супермаркетах, ни в маленьких магазинах и киосках.

Контролировать выполнение данного решения будет инспекция горсовета по вопросам благоустройства.

Нарушителей будут лишать лицензии на розничную торговлю алкоголем.

Без спиртных и хмельных напитков отныне также будут проходить все фестивали, концерты и любые массовые собрания граждан в городе.

В то же время, запрет не касается ресторанов, баров и кафе, имеющих разрешения на продажу крепких напитков.

 

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