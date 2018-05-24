В Днепре замначальника исправительной колонии пытался подкупить полицейского

Правоохранители задержали в Днепре заместителя начальника исправительной колонии, который пытался дать взятку сотруднику полиции.
Об этом со ссылкой на Департамент внутренней безопасности Нацполиции, передает Интерфакс-Украина.
"Чиновник государственного учреждения пригласил полицейского на встречу в кафе и передал $500 в качестве расплаты за непривлечение к административной ответственности", – говорится в сообщении.
Сотрудника колонии задержали в порядке ст.208 УПК Украины.
Ранее сообщалось, что хмельницкие полицейские предлагали подозреваемому за взятку уничтожить доказательства его вины.
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