В Днепре замначальника исправительной колонии пытался подкупить полицейского

Сотрудника колонии задержали в одном из кафе города

Правоохранители задержали в Днепре заместителя начальника исправительной колонии, который пытался дать взятку сотруднику полиции.

Об этом со ссылкой на Департамент внутренней безопасности Нацполиции, передает Интерфакс-Украина.

"Чиновник государственного учреждения пригласил полицейского на встречу в кафе и передал $500 в качестве расплаты за непривлечение к административной ответственности", – говорится в сообщении.

Сотрудника колонии задержали в порядке ст.208 УПК Украины.

Ранее сообщалось, что хмельницкие полицейские предлагали подозреваемому за взятку уничтожить доказательства его вины.