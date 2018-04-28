В Днепре загорелась машина с людьми, огонь перекинулся еще на четыре авто

В ночь на 28 апреля по улице Гладкова в Днепре на стоянке загорелась машина Subaru Forester.

Как сообщает Информатор, в авто находилась семейная пара, люди успели выбраться из горящей машины.

Сообщается, что огонь перекинулся на стоящие рядом машины - Skoda Rapid, Lada Samara, Lada Granta и Chevrolet Aveo.

Охранники стоянки пытались потушить пламя огнетушителями. Прибывшие на место инцидента спасатели ликвидировали пожар за пять минут.

По словам владельца Subaru, как только он завел авто, послышался сильный хлопок под капотом, после чего машина загорелась.

По словам жены водителя, в салоне пошел резкий запах бензина.

"Все взялось пламенем, мы ели успели спастись, так как все произошло резко и неожиданно. В машине остались документы и деньги", - добавила она.

Авто сгорело полностью. Серьезные повреждения получили Chevrolet и Skoda.

Причина пожара устанавливается.