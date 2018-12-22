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В Днепре задержали мужчин, которые похищали людей и заставляли их работать на стройке

Сегодня, 22:07
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Людей удерживали против их воли

В Днепре задержали мужчин, которые подозреваются в похищении людей и использовании их бесплатной рабочей силы. 

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

1 декабря в полицию обратился 43-летний мужчина, который сообщил, что еще в августе 2018 года двое неизвестных его похитили. Мужчину, вместе с другими, насильно удерживали все это время в ужасных условиях и заставляли работать на стройке. 

Люди находились в состоянии психологического давления, а также им угрожали расправой. 

18 декабря правоохранители провели санкционированный обыск в помещении реабилитационного центра. Как удалось установить, здесь постоянно находилось около 40 человек. Восемь мужчин заявили, что их удерживали против их воли.

В порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины были задержаны двое местных жителей 29 и 33 лет, которые под предлогом помещения людей в реабилитационный центр, использовали их безвозмездную работу на строительных площадках.

Следователем по согласованию с прокурором сообщено о подозрении злоумышленникам по ч. 2 ст. 146 и ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

За похищение, незаконное лишение свободы и пытки людей подозреваемым грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Теги:   Задержание Днепр Полиция

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