В Днепре задержали киллера, которого разыскивали в странах ЕС

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У киллера изъяли заряженный пистолет и средства радиосвязи с гарнитурой
Фото: полиция

У киллера изъяли заряженный пистолет и средства радиосвязи с гарнитурой

В Днепре задержали киллера, которого разыскивают в странах Евросоюза за организацию и покушение на умышленное убийство.

Об этом сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

По его данным, правоохранители задержали мужчину во время подготовки к убийству, у него изъят заряженный пистолет и средства радиосвязи с гарнитурой.

"Случайно или нет, но в это же время рядом, в одном из развлекательных заведений "вор в законе" по кличке Умка праздновал день рождения, где собрались авторитетные представители воровского мира и их друзья", - отметил Аброськин.

Он добавил, что во время отработки местности для установления пособников киллера и его возможного объекта сотрудники полиции вошли в упомянутое заведение.

"Воры забеспокоились: "Мы же же со всеми договорились, зачем вы сюда зашли? Нам же обещали не трогать сегодня". ... Хочу добавить, что мы никогда с ворами не договаривались и не будем", - заявил он.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Борисполь задержали разыскиваемого Интерполом иностранца.

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