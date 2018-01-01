В Днепре взрыв газа разрушил частный дом, пострадала пенсионерка
Сегодня, 16:09
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В понедельник, 3 декабря, в частном доме на улице Мандрыковской в Соборном районе Днепра произошел взрыв газа.
Как сообщили в ГСЧС, в результате происшествия строение оказалось практически полностью разрушенным.
Кроме того, во время взрыва пострадала хозяйка дома 1934 года рождения, которую спасателям пришлось доставать из-под завала.
Женщина была госпитализирована в больницу с предварительным диагнозом черепная мозговая травма.
Причины взрыва устанавливаются.