В Днепре взрыв газа разрушил частный дом, пострадала пенсионерка Сегодня, 16:09 120 Цей матеріал також доступний українською В результате взрыва пострадала женщина 1934 года рождения Фото: ГСЧС

В понедельник, 3 декабря, в частном доме на улице Мандрыковской в Соборном районе Днепра произошел взрыв газа.

Как сообщили в ГСЧС, в результате происшествия строение оказалось практически полностью разрушенным.

Кроме того, во время взрыва пострадала хозяйка дома 1934 года рождения, которую спасателям пришлось доставать из-под завала.

Женщина была госпитализирована в больницу с предварительным диагнозом черепная мозговая травма.

Причины взрыва устанавливаются.