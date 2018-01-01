В Днепре вооруженный россиянин устроил ДТП во время погони с полицией Сегодня, 14:08 33 Цей матеріал також доступний українською Россиянин был голый и пытался застрелиться Скриншот с видео ТСН

Правоохранители задержали в Днепре гражданина РФ, который устроил ДТП во время попытки скрыться от сотрудников полиции.

Как сообщает ТСН, патрульные обратили внимание на его автомобиль, когда он двигался по встречной полосе движения.

Когда же полицейские потребовали от него остановиться, россиянин попытался сбежать.

Закончилась погоня, когда нарушитель снес забор и врезался в стену.

При этом выяснилось, что россиянин был за рулем абсолютно голым.

Также отмечается, что при себе у злоумышленника оказался пистолет, которым он попытался застрелиться.

В итоге он был госпитализирован с огнестрельным ранением. Находился ли россиянин в состоянии опьянения, выяснит экспертиза.