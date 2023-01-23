Бросал гранаты. В Днепре мужчина устроил перестрелку с полицией 23 января, 11:35 Стрелок сдался после шести часов переговоров (Фото:Нацполиция)

В одном из многоквартирных домов на проспекте Гагарина в Днепре произошла перестрелка со взрывами.

Об этом в понедельник, 23 января, сообщили в облуправлении Национальной полиции.

Там рассказали, что стрельбу устроил 32-летний военнослужащий, которого разыскивали за «кражу оружия».

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Когда к нему на съемную квартиру пришли сотрудники полиции, мужчина открыл огонь и взорвал три гранаты, одну из которых, как утверждается, бросил в сторону правоохранителей.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

В то же время никто из полицейских в результате этого не пострадал.

После шести часов переговоров стрелок был задержан.

В отношении него начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.