Из-под завалов достали тело девушки: в Днепре увеличилось количество погибших после ночного удара РФ, поисковые работы завершены

Разрушенный многоэтажный дом в Днепре после атаки шахедами, 23 апреля 2026 года (Фото: REUTERS/Stringer)

В Днепре после российского массированного обстрела шахедами ночью в четверг, 23 апреля, количество погибших увеличилось до трех человек, спасатели завершили поисковые работы. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Из-под завалов разрушенной 13-этажки достали тело девушки 2003 года рождения.

Обновлено в 14:54. Уже 13 раненых в Днепре, за медицинской помощью обратились еще трое мужчин, сообщает ОВА. Шестеро пострадавших остаются в больнице, в том числе двое детей.

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Фото: Управление ГСЧС в Днепропетровской области

10 человек, по данным ГСЧС, получили ранения, среди них — двое детей. Спасены шесть человек, в том числе два ребенка.

Фото: Управление ГСЧС в Днепропетровской области

Поисково-спасательные работы на месте удара завершили, но разбор завалов продолжается, указывает ГСЧС.

Фото: REUTERS/Stringer

Фото: Управление ГСЧС в Днепропетровской области

Мэр города Борис Филатов сообщил, что 24 апреля в Днепре объявлено днем траура по жертвам российских атак 16 и 23 апреля. За последнюю неделю в Днепре погибли восемь гражданских, уточнил Филатов.

Фото: REUTERS/Stringer

Фото: REUTERS/Stringer

Фото: Управление ГСЧС в Днепропетровской области

Фото: Управление ГСЧС в Днепропетровской области

Фото: Управление ГСЧС в Днепропетровской области

Ночью 23 апреля Россия массированно атаковала Днепр десятками шахедов, было попадание в 13-этажный жилой дом, возник пожар. Также в городе повреждены другие дома, выставочный центр, центр обслуживания клиентов ДТЭК и тому подобное.