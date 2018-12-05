В Днепре учительница умерла прямо на уроке
Сегодня, 22:21
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В Днепре преподавательница умерла во время урока в школе № 112.
По данным Информатора, 67-летней учительнице во время урока по биологии для 9-А класса стало плохо и она потеряла сознание.
В школу вызвали бригаду скорой помощи, однако медики констатировали смерть. Причина смерти женщины не разглашается.
Как сообщает издание, трагический случай произошел 26 ноября около 9:30 в школе №112 на улице Солидарной.
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