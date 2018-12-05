В Днепре учительница умерла прямо на уроке Сегодня, 22:21 221 Цей матеріал також доступний українською Иллюстративное фото Фото: Misto News

В Днепре преподавательница умерла во время урока в школе № 112.

По данным Информатора, 67-летней учительнице во время урока по биологии для 9-А класса стало плохо и она потеряла сознание.

В школу вызвали бригаду скорой помощи, однако медики констатировали смерть. Причина смерти женщины не разглашается.

Как сообщает издание, трагический случай произошел 26 ноября около 9:30 в школе №112 на улице Солидарной.

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