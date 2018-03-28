В Днепре мужчина ограбил Новую почту, спрятавшись в посылке

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Фото: Новая почта/Facebook

"Ограбление века" продолжалось, пока грузовик не прибыл в пункт назначения, там злоумышленника обнаружили сотрудники почты

В Днепре злоумышленник залез в посылку и ограбил другие отправления при доставке в грузовике компании Новая почта.

Об этом стало известно из приговора суда, признавшего его виновным в краже.

22 декабря прошлого года мужчина попросил знакомого отослать его в качестве почтового отправления с помощью НП по маршруту Днепр-Харьков. В грузовике с другими посылками тот открыл деревянный ящик, в котором находился, и с помощью канцелярского ножа открыл несколько пакетов с бытовой техникой. Добычей злоумышленника стали: ноутбук, часы и мобильный телефон. Согласно приговору, общая стоимость ущерба составила 13 тысяч гривен. После совершенного он вернулся в свой ящик.

Однако уже по прибытию в пункт назначения утром 22 декабря его обнаружили сотрудники компании.

В результате судья назначил наказание грабителю в виде трех лет лишения свободы, однако освободил от отбывания наказания с испытательным сроком в 2 года.

Ранее сообщалось, что американец ограбил банк, разделся и пробежался по улице, разбрасывая награбленное. Инцидент попал на видео.

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