В Днепре столкнулись десять машин: пострадали три человека

В результате ДТП пострадало три человека

В понедельник, 19 ноября, в Днепре произошло масштабное ДТП с участием десяти автомобилей, в результате пострадали по меньшей мере три человека.

Как передает Информатор с места события, автомобили столкнулись на пересечении Запорожского шоссе и улицы Космической около 20:00.

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По предварительным данным, водитель BMW на высокой скорости врезался в Subaru. Последний перевернулся четыре раза, задев восемь автомобилей.

В результате аварии пострадали три мужчины 1981, 1984 и 1976 годов рождения - водители BMW, Subaru и Fiat Doblo. Их каретами скорой помощи доставили в Днепропетровскую областную больницу имени Мечникова.