19 ноября 2018, понедельник

В Днепре столкнулись десять машин: пострадали три человека

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В результате ДТП пострадало три человека
Фото: Информатор

В результате ДТП пострадало три человека

В понедельник, 19 ноября, в Днепре произошло масштабное ДТП с участием десяти автомобилей, в результате пострадали по меньшей мере три человека.

Как передает Информатор с места события, автомобили столкнулись на пересечении Запорожского шоссе и улицы Космической около 20:00.

Смотрите также

По предварительным данным, водитель BMW на высокой скорости врезался в Subaru. Последний перевернулся четыре раза, задев восемь автомобилей.

В результате аварии пострадали три мужчины 1981, 1984 и 1976 годов рождения - водители BMW, Subaru и Fiat Doblo. Их каретами скорой помощи доставили в Днепропетровскую областную больницу имени Мечникова.

 

«Диалоги о будущем»

Новое Время представляет: «Диалоги о будущем» с Уильямом Тейлором, Павлом Шереметой и Дмитрием Кулебой.

Киев-Вашингтон-Брюссель
Какое место занимает Украина в этом треугольнике? Какой нашу страну видят в Европе и США?

Прийти на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове