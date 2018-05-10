В Днепре сожгли звезду "советских офицеров", установленную к 9 мая

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Черную звезду принесли члены запрещенного судом Союза советских офицеров
Фото: Радио Свобода

Черную звезду принесли члены запрещенного судом Союза советских офицеров

В ночь на четверг, 10 мая, в Днепре неизвестные сожгли черную звезду, установленную 9 мая участниками запрещенной организации Союз советских офицеров возле памятника Славы.

Об этом Радио Свобода сообщили в областном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

О возгорании конструкции сообщили местные жители. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили почти сгоревшую звезду, они смыли остатки.

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Очевидцы сообщили, что неизвестные в масках подожгли конструкцию и сразу убежали.

Напомним, что 9 мая представители запрещенной общественной организации Союз советских офицеров принесли к памятнику конструкцию в виде черной звезды с ветками туи и надписью 73.

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