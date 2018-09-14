В Днепре Skoda врезалась в микроавтобус из-за ямы на мосту: два человека погибли

В ДТП на Южном мосту погибли два человека

В пятницу, 14 сентября, в Днепре в результате столкновения на Южном мосту микроавтобуса Opel и легкового автомобиля Skoda погибли два человека.

Как сообщает Информатор, водитель Skoda из-за ямы на дороге потерял управление и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Opel.

В результате на месте аварии погибли водитель Skoda 1985 года рождения и пассажир этого автомобиля 1992 года рождения. Водитель микроавтобуса получил травму головы.

Смотрите также В Киеве в результате столкновения маршрутки и троллейбуса госпитализированы четыре человека

"Я ехал на небольшой скорости и пытался избежать столкновения, но, к сожалению, это не удалось", - рассказал водитель микроавтобуса Opel.

На месте ДТП работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Фото: ГСЧС