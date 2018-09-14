14 сентября 2018, пятница

В Днепре Skoda врезалась в микроавтобус из-за ямы на мосту: два человека погибли

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В ДТП на Южном мосту погибли два человека
Фото: Информатор

В ДТП на Южном мосту погибли два человека

В пятницу, 14 сентября, в Днепре в результате столкновения на Южном мосту микроавтобуса Opel и легкового автомобиля Skoda погибли два человека.

Как сообщает Информатор, водитель Skoda из-за ямы на дороге потерял управление и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Opel.

В результате на месте аварии погибли водитель Skoda 1985 года рождения и пассажир этого автомобиля 1992 года рождения. Водитель микроавтобуса получил травму головы.

Смотрите также

"Я ехал на небольшой скорости и пытался избежать столкновения, но, к сожалению, это не удалось", - рассказал водитель микроавтобуса Opel.

На месте ДТП работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Фото: ГСЧС

 

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове