СБУ заявила о разоблачении жителя Днепра, который «сливал» данные о работе ТЦК в Telegram

В Днепре разоблачили мужчину, который препятствовал мобилизации через Telegram (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении жителя Днепра, который через Telegram распространял информацию о работе мобильных групп ТЦК и пытался помешать мобилизации.

Об этом в четверг, 15 января, сообщило Третье управление ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Правоохранители добавили, что мужчина регулярно передавал в мессенджере данные о работе мобильных групп территориальных центров комплектования.

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Во время досудебного расследования установлено, что фигурант отслеживал маршруты передвижения таких групп и места вручения повесток военнообязанным. Полученную информацию он размещал в специализированных Telegram-группах, призывая пользователей избегать соответствующих локаций, отметили в спецслужбе.

Там подчеркнули, что хотя мужчина пользовался псевдонимом, киберспециалистам СБУ удалось установить его личность и местонахождение. Во время обыска в его доме правоохранители изъяли средства связи, которые содержали доказательства противоправной деятельности, отметили в СБУ.

По данным спецслужбы, выяснилось, что подозреваемый сам уклонялся от мобилизации, не имея для этого законных оснований. Ему сообщено о подозрении по части 1 статьи 114−1 Уголовного кодекса Украины — препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.

Сейчас досудебное расследование продолжается, а также принимаются меры для блокировки Telegram-каналов, через которые распространялась информация, добавили в СБУ.