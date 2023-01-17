В Днепре российская ракета убила 45 человек, среди них шесть детей — Резниченко 17 января, 16:55 Валентин Резниченко/Telegram

В результате российского ракетного удара по дому в Днепре погибли 45 человек, среди которых шесть детей.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

«По уточненной информации, российская ракета убила 45 человек, среди них 6 детей. Отомстим за каждого», — написал он.

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14 января во время массированной атаки РФ по Украине российская ракета ударила по жилому дому в Днепре. В результате атаки обрушились два подъезда дома, люди оказались под завалами. Разрушены более 200 квартир, жителей дома отселили.

По данным главы Нацполиции Игоря Клименко, без вести пропавшими остаются 20 человек. Пятеро детей остались сиротами. Над тремя из них оформляют опекунство родственники.

В Воздушных силах Украины сообщили, что удар был нанесен гиперзвуковой ракетой Х-22, для перехвата которой у ВСУ нет никаких средств.

Служба безопасности Украины установила российских оккупантов, причастных к ракетному удару по дому в Днепре, и опубликовала список подозреваемых военнослужащих страны-террориста РФ.

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