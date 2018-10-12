12 октября 2018, пятница

В Днепре разоблачили адвоката, который предлагал сотруднику СБУ 20 тысяч долларов взятки

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В Днепре задержали адвоката, предлагавшего взятку
Фото: пресс-служба СБУ

В Днепре задержали адвоката, предлагавшего взятку

В Днепре задержали адвоката, который предлагал взятку сотруднику СБУ.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Местный адвокат предложил следователю областного управления СБУ 20 тысяч долларов за содействие в решении вопроса о возвращении бизнесмену техники, которую изъяли в рамках открытого уголовного производства, а также за непривлечение к ответственности фигурантов дела.

После получения противоправного предложения сотрудник СБУ сразу сообщил о происшедшем в подразделение внутренней безопасности Службы.

Злоумышленника задержали в центре Днепра, когда он пытался передать всю сумму взятки.

В рамках начатого уголовного производства планируется сообщение задержанному о подозрении по ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины и направление в суд ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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