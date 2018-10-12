В Днепре разоблачили адвоката, который предлагал сотруднику СБУ 20 тысяч долларов взятки

В Днепре задержали адвоката, который предлагал взятку сотруднику СБУ.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Местный адвокат предложил следователю областного управления СБУ 20 тысяч долларов за содействие в решении вопроса о возвращении бизнесмену техники, которую изъяли в рамках открытого уголовного производства, а также за непривлечение к ответственности фигурантов дела.
После получения противоправного предложения сотрудник СБУ сразу сообщил о происшедшем в подразделение внутренней безопасности Службы.
Злоумышленника задержали в центре Днепра, когда он пытался передать всю сумму взятки.
В рамках начатого уголовного производства планируется сообщение задержанному о подозрении по ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины и направление в суд ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
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