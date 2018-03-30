В Днепре разоблачили коммерсантов, финансировавших пророссийских террористов

Служба безопасности Украины разоблачила в Днепре коммерсантов, которые финансировали пророссийскую террористическую организацию "ДНР".

"Местный житель вместе с сообщниками организовал нелегальный бизнес в одном из арендованных офисов областного центра. Несколько раз в неделю в офис приезжали "курьеры" с временно неподконтрольной украинской власти территории, которые доставляли наличные гривны для конвертации в иностранную валюту", - рассказали в СБУ.

После этого часть "отмытых" денег направлялась на финансовое и материальное обеспечение террористической группировки.

Как отмечается, противоправную деятельность контролировали главари одного из незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР".

"Во время обысков в офисном помещении дельцов сотрудники СБУ изъяли пять с половиной миллионов гривен, финансово-хозяйственную документацию и компьютерную технику, с доказательствами проведения нелегальных финансовых сделок", - сообщили в спецслужбе.

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила известного производителя одежды в финансировании террористов "ЛНР".