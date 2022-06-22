В Днепре пьяный мужчина бросил гранату из окна многоэтажки, пострадал 11-летний мальчик 22 июня, 22:14 Цей матеріал також доступний українською В полиции подтвердили, что задержали 54-летнего местного жителя (Фото:Поліція Дніпропетровської області/Facebook)

В Днепре пьяный мужчина бросил гранату из окна многоэтажки, в результате пострадал 11-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области в Facebook.

Отмечается, что сообщение о взрыве возле одного из домов по улице Запорожское Шоссе в Шевченковском районе поступило в полицию приблизительно в 19:30.

«В результате взрыва неустановленного предмета 11-летний мальчик получил телесные повреждения. Ребенок госпитализирован в больницу», — говорится в сообщении ведомства.

Видео дня

Местные СМИ публикую видео, на котором виден момент взрыва.

В полиции подтвердили, что задержали 54-летнего местного жителя.

«Как установили правоохранители, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил предмет похожий на гранату из окна квартиры на седьмом этаже дома», — сообщили правоохранители.

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