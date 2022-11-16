В Днепре проспект Пушкина переименовали в Леси Украинки
Днепровский городской совет (Фото:www.facebook.com/dneprorada)
В среду, 16 ноября, в Днепре проспект Пушкина был переименован в проспект Леси Украинки.
Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
Соответствующее решение было принято на очередной 29 сессии городского совета Днепра.
Также в Днепре появились улицы Незламна и Александра Кукурбы — в честь украинского военного, летчика-штурмовика, майора Воздушных сил ВСУ, участника войны. Героя Украины (2022), рыцаря ордена Богдана Хмельницкого I, II, III степени).
Кроме того, сквер Евгения Клочко переименовали в сквер Максима Семенова — в честь руководителя Днепровской ассоциации велосипедистов, которий погиб на фронте.
Также переименовали:
- улицу Арбатскую на Арабатскую;
- улицу Новгородскую на Хуторскую;
- улицу Магнитогорскую на Пасечную;
- улицу Леваневского на Армянской общины.
Всего в городе уже переименовали более 100 топонимов. Большинство новых наименований теперь связано непосредственно с историей города.
В среду, 16 ноября, Верховная Рада переименовала Новоград-Волынский в Звягель.