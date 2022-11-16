В Днепре проспект Пушкина переименовали в Леси Украинки

16 ноября, 17:47
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Днепровский городской совет (Фото:www.facebook.com/dneprorada)

Днепровский городской совет (Фото:www.facebook.com/dneprorada)

В среду, 16 ноября, в Днепре проспект Пушкина был переименован в проспект Леси Украинки.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Соответствующее решение было принято на очередной 29 сессии городского совета Днепра.

Также в Днепре появились улицы Незламна и Александра Кукурбы — в честь украинского военного, летчика-штурмовика, майора Воздушных сил ВСУ, участника войны. Героя Украины (2022), рыцаря ордена Богдана Хмельницкого I, II, III степени).

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Кроме того, сквер Евгения Клочко переименовали в сквер Максима Семенова — в честь руководителя Днепровской ассоциации велосипедистов, которий погиб на фронте.

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Также переименовали:

  • улицу Арбатскую на Арабатскую;
  • улицу Новгородскую на Хуторскую;
  • улицу Магнитогорскую на Пасечную;
  • улицу Леваневского на Армянской общины.

Всего в городе уже переименовали более 100 топонимов. Большинство новых наименований теперь связано непосредственно с историей города.

В среду, 16 ноября, Верховная Рада переименовала Новоград-Волынский в Звягель.

https://www.youtube.com/watch?v=kYyCbWy9jgc&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Леся Украинка Город Днепр Переименование Война России против Украины

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