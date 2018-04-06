В Днепре прокурор за $2 тысячи взятки обещал "развалить" дело

В Днепре задержали работника Днепропетровской местной прокуратуры №2 при получении взятки в размере $2 тысяч.

Ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды, рассказали в областной прокуратуре.

За деньги прокурор обещал фигурантке уголовного производства закрыть в ее отношении дело. Расследование касалось мошенничества. Правоохранитель также обещал подозреваемой не привлекать ее к уголовной ответственности.

Ранее Служба безопасности Украины разоблачила на взятке исполняющей обязанности председателя одного из районных судов Херсонской области.