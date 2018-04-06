В Днепре прокурор за $2 тысячи взятки обещал "развалить" дело

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Прокурора поймали
Фото: Pixabay

Прокурора поймали "на горячем"

В Днепре задержали работника Днепропетровской местной прокуратуры №2 при получении взятки в размере $2 тысяч.

Ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды, рассказали в областной прокуратуре.

За деньги прокурор обещал фигурантке уголовного производства закрыть в ее отношении дело. Расследование касалось мошенничества. Правоохранитель также обещал подозреваемой не привлекать ее к уголовной ответственности.

Ранее Служба безопасности Украины разоблачила на взятке исполняющей обязанности председателя одного из районных судов Херсонской области.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове