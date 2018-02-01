В Днепре произошло тройное ДТП с участием двух маршруток - видео с дрона

В четверг, 1 февраля, на перекрестке днепровских улиц Янтарная и Калиновая произошло тройное дорожно-транспортное происшествие с участием двух маршруток. В результате ДТП в Днепре пострадали пять пассажиров общественного транспорта.

Издание Информатор опубликовало обзор места событий, снятый с помощью дрона.

Водитель легкового автомобиля Peugeot, который был третьим участником ДТП, рассказал, что ехал на зеленый свет, однако выразил по этому поводу сомнение: "Еще в светофор взглянул, он блистел на зеленом вроде. И только нос на перекресток выдвинул - как произошел удар".

Легковое авто двигалось по Янтарной. Обе маршрутки ехали в направлении центра города по Калиновой.

Издание поговорили со всеми тремя водителями. Все заявляют, что ехали или на зеленый, или стали жертвами удара. Средняя маршрутка перевернулась "на бок".

Очевидцы с места аварии утверждают, что на перекрестке не работал светофор. Однако полиция пока еще не озвучила официальной причины ДТП.