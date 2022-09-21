«Не Бандерой единым». В Днепре появились улицы королевы Елизаветы II и Нила Армстронга
Елизавета II (Фото:Jane Barlow / Pool via REUTERS)
В Днепре появились улицы названные в честь королевы Великобритании Елизаветы II и американского астронавта Нила Армстронга.
Об этом сообщил мэр города Борис Филатов в Telegram.
«Как говорится, не Бандерой единым. На самом деле, мы изменили названия еще 44 улиц и даже одного озера», — пишет он.
Он уточнил, что переименовали:
- Ул. Глинки (Шевченковский р-н) — ул. Королевы Елизаветы II
- Ул. Ермоловой (Шевченковский р-н) — ул. Василия Слипака, всемирно известного украинского оперного певца, погибшего в боях за Украину.
- Ул. 1 Мая (Шевченковский р-н) — архитектора Владимира Заболотного, который был одним из авторов проекта здания Верховной Рады Украины и разрабатывал планы застройки ряда городов Днепропетровской области;
- Ул. Давыдова (Чечеловский р-н) — ул. Карла Роде, которого называют первым врачом города, который жил и работал здесь с конца 1780-х до своей смерти в 1821 году;
- Ул. Суворова (Чечеловский р-н) — ул. Алана Шепарда, первого американского астронавта;
- Ул Пушкина (Амур-Нижнеднепровский р-н) — ул. Василия Бабенко, украинского ученого-археолога, которого в свое время Дмитрий Яворницкий привлек к изучению этнографии края;
- Ул. Гули Королевой (Индустриальный р-н) — ул. Квитки Цисык, популярной в США певицы, которая имела украинские корни.
- Ул. Казакова (Соборный, Шевченковский р-н) — ул. Нила Армстронга, американского военно-морского летчика и первого землянина, ступившего на поверхность Луны;
- Ул. Ломоносова (Амур-Нижнеднепровский р-н) — ул. Александра Таушева, основателя местного атлетического общества;
- Озеро Московское (Амур-Нижнеднепровский р-н) — Плесо Ломовское.
В целом в городе дерусифицировано уже более 110 топонимов, пишет Филатов.
«И мы не прекратим эту работу, потому что именно такая дерусификация, деимпериализация и декоммунизация наконец-то лишат Днепр „наследства“, которое нам навязывали на болотах», — добавил он.
Ранее сообщалось, что в рамках декоммунизации и дерусификации в центре Днепра появилась улица, посвященная лидеру Организации украинских националистов Степану Бандере.
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