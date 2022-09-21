«Не Бандерой единым». В Днепре появились улицы королевы Елизаветы II и Нила Армстронга

21 сентября, 22:41
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Елизавета II (Фото:Jane Barlow / Pool via REUTERS)

Елизавета II (Фото:Jane Barlow / Pool via REUTERS)

В Днепре появились улицы названные в честь королевы Великобритании Елизаветы II и американского астронавта Нила Армстронга.

Об этом сообщил мэр города Борис Филатов в Telegram.

«Как говорится, не Бандерой единым. На самом деле, мы изменили названия еще 44 улиц и даже одного озера», — пишет он.

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Он уточнил, что переименовали:

  • Ул. Глинки (Шевченковский р-н) — ул. Королевы Елизаветы II
  • Ул. Ермоловой (Шевченковский р-н) — ул. Василия Слипака, всемирно известного украинского оперного певца, погибшего в боях за Украину.
  • Ул. 1 Мая (Шевченковский р-н) — архитектора Владимира Заболотного, который был одним из авторов проекта здания Верховной Рады Украины и разрабатывал планы застройки ряда городов Днепропетровской области;
  • Ул. Давыдова (Чечеловский р-н) — ул. Карла Роде, которого называют первым врачом города, который жил и работал здесь с конца 1780-х до своей смерти в 1821 году;
  • Ул. Суворова (Чечеловский р-н) — ул. Алана Шепарда, первого американского астронавта;
  • Ул Пушкина (Амур-Нижнеднепровский р-н) — ул. Василия Бабенко, украинского ученого-археолога, которого в свое время Дмитрий Яворницкий привлек к изучению этнографии края;
  • Ул. Гули Королевой (Индустриальный р-н) — ул. Квитки Цисык, популярной в США певицы, которая имела украинские корни.
  • Ул. Казакова (Соборный, Шевченковский р-н) — ул. Нила Армстронга, американского военно-морского летчика и первого землянина, ступившего на поверхность Луны;
  • Ул. Ломоносова (Амур-Нижнеднепровский р-н) — ул. Александра Таушева, основателя местного атлетического общества;
  • Озеро Московское (Амур-Нижнеднепровский р-н) — Плесо Ломовское.

В целом в городе дерусифицировано уже более 110 топонимов, пишет Филатов.

«И мы не прекратим эту работу, потому что именно такая дерусификация, деимпериализация и декоммунизация наконец-то лишат Днепр „наследства“, которое нам навязывали на болотах», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в рамках декоммунизации и дерусификации в центре Днепра появилась улица, посвященная лидеру Организации украинских националистов Степану Бандере.

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Борис Филатов Переименование улиц мэр Днепра Дерусификация

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